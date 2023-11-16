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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الوادي الجديد تسلم 17 عقدا لذوى الهمم

صدى البلد

سلمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، 17 عقد عمل لشباب ذوى الهمم وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم فى منشآت للقطاع الخاص، وذلك لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر. 

يأتي ذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، في إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة في سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم في دفع عجلات الإنتاج والمشاركة في عمليات التنمية.                                                      

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجها داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقاً لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من ذوى الهمم.

وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، أنه تم التأكد من جميع العقود التي تم تسليمها من تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما ستقوم المديرية بمتابعة تعيين الشباب من ذوى الهمم داخل المنشآت والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على جميع حقوقهم ومستحقاتهم، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل التابعة للمديرية والمنتشرة في جميع أرجاء المحافظة.

ونوه إلى الاستمرار في توفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة داخل المنشآت للاستفادة من إمكانياتهم في زيادة الإنتاج في ظل الجمهورية الجديدة.

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