محافظ القاهرة يفتتح القافلة التنموية الشاملة لبنات عين شمس

افتتح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة صباح يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/١٥ القافلة الطبية التنموية الشاملة التي نفذها قطاع شؤون خدمة المجتمع والتنمية البيئية بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة بمركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج ويأتى ذلك فى إطار المبادره الرئاسيه التى اطلقها رئيس الجمهورية " حياه كريمه " للمناطق الاكثر احتياجًا.





و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات ،والدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك كليه البنات عدد من كليات الجامعه لتتكاتف وتتكامل الجهود، وهى كليات الطب والتمريض والصيدله وطب الأسنان والتربيه والآثار، وقدمت القافله لاهالى المرج خدمات طبيه وتوعويه ودعم للأسر والأطفال اليتامى.



ويذكر أن مركز الأندلس للرعاية الصحية بحى المرج حاصل على جائزة مصر للتميز الحكومي في دورته الثانية ٢٠٢٢ جائزة الوحدة الخدمية فئة مكاتب الصحة.



وقد رافق المحافظ خلال جولته الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتورة أميرة يوسف عميده كليه البنات، والدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبه بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحمد شوقى مدير مديريه الشئون الصحيه، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، وعدد من قيادات المحافظة.



وأشاد «عبد العال» بالدور المجتمعي الذي تقوم به كلية البنات بجامعة عين شمس مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خاصة في مجال رفع المستوى الثقافي للمواطنين والمشاركة فى المبادرات التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، و اكد على دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تقديم الخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين في هذه المناطق في اطار سعى الدولة لتغيير حياتهم للأفضل .