اتصالات لحل الأزمة| مصر تعلن امتلاكها الإرادة القوية لرفض كافة أشكال تهجير الفلسطينين

قال وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس، أن القاهرة على اتصال مستمر مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" والأطراف الدولية لحل الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تأمل أن تسفر جهودها وجهود الآخرين عن إطلاق سراح الرهائن والأسرى.

ولفت وزير الخارجية المصري، إلى أن مصر لديها إرادة قوية لرفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينين.



وأوضح وزير الخارجية المصري أن التهجير القسري يعد جريمة حرب، مؤكداً على أنه لا يوجد إمكانية لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.

وأكد شكري على رفض مصر التام والكامل أي محاولة لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

واوضح وزير الخارجية أنه لا توجد إرادة سياسية في إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية سامح شكري ، أنه يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين.

وتابع وزير الخارجية : "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية".