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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تعلن نتائج انتخابات اللجان النوعية

صدى البلد

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB) برئاسة   بسام الشنواني نتائج انتخابات اللجان النوعية والتي تضم 10 لجان هي الصناعة والطاقة والتجارة والنقل واللوجستيات والسياحة بالإضافة الي الزراعة والتشييد والبناء والاستثمار العقاري فضلا عن لجنة التعليم ولجنة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الصحة والدواء وكذلك لجنة التمويل والبنوك والتشريعات القانونية والاستثمار ولجنة ريادة الأعمال.

وفاز عمرو إمام برئاسة لجنة الصناعة والطاقة وشيماء عليبة وهشام مدكور نائبين للرئيس ، كما فار منصور الجبلي برئاسة لجنة التجارة والنقل واللوجستيات واحمد سمير نائبا وفازت رشا القاضي برئاسة لجنة السياحة.

كما انتخب محمد نجيب رئيساً للجنة الزراعة ومحمد حسام الخولي نائبا وفي لجنة التشييد والبناء فازت زينة نصر بمنصب نائب الرئيس وفاز مروان الشنواني برئاسة لجنة التعليم واحمد علاء فايد نائباً لرئيس اللجنة وفازت ايمان هاني بمنصب نائب رئيس لجنة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي لجنة الصحة والدواء انتخب مازن ماجد المنشاوي رئيسا للجنة ووفيق عبد الرحمن نائبا لرئيس اللجنة وفاز احمد حسين بركات بمنصب رئيس لجنة التمويل والبنوك والتشريعات الاقتصادية وهدير هلال وكريم الزرقاني نائبين وفي لجنة ريادة الاعمال انتخب احمد حازم دكروري رئيسا للجنة وكريم عثمان نائبا لرئيس اللجنة.

وأكد محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية انه سيتم الإعلان عن باقي النتائج والانتهاء من التشكيل النهائي للجان النوعية بالجمعية، مشيرا الي انه سيتم تفعيل دور اللجان لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري بشكل قطاعي والخروج برؤية موضوعية للتعامل مع كافة التحديات والمشكلات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والخدمية وتقديم الحلول المقترحة وآليات التنفيذ.

وقال أبو باشا: « نعمل على التواصل مع كافة الجهات في الدولة من أجل مشاركة شباب الأعمال في البناء الاقتصادي وعرض وجهة نظر الشباب في التحديات وتحويلها الي فرص حقيقية توفر فرص العمل الكريمة للشباب وتحفز رواد الأعمال على الإنتاج وترفع من تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية وفي أسواق التصدير».

الجمعية المصرية لشباب الاعمال بسام الشنواني الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات انتخابات اللجان النوعية لجنة الصناعة والطاقة

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