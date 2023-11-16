عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة حيازة مخدرات في البدرشين

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، بمعاقبة سائق “ توك توك ” بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بتجارة المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة البدرشين .

 

txt

لماذا أصدرت الداخلية تحذيرا عاجلا لقائدي السيارات؟ تعرف على السبب

txt

وعد دفعت الثمن.. اختلف مع شقيقته فانتقم من صغيرتها بطريقة بشعة في الهرم

وجاء بأوراق القضية التي حملت «12844 لسنة 2023- جنايات البدرشين المقيدة برقم 2375 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة» أن المتهم «ع.ل .إ» 23 سنة، سائق، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( الحشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق

 

محكمة جنايات جنوب الجيزة البدرشين سائق “ توك توك ” تجارة المواد المخدرة جنايات البدرشين الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

أقسمت على عدم فعل شيء معين وأريد الرجوع ماذا أفعل؟.. البحوث الإسلامية يرد

تأمين صحي شامل للمواطنين واستقبال الجرحى الفلسطينيين.. ماذا قدم السيسي للمنظومة الصحية؟| حوار

تحذير عاجل من التغيرات الجوية بعد 48 ساعة.. الأرصاد تكشف التفاصيل|فيديو

وقف الحرب مقابل الأسرى| الاحتلال يعارض مقترح ألمانيا بفرض وصاية أممية على غزة

11 دولة أوروبية تعلن وقف فيزا شنجن| لماذا ؟

رسمياً.. المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز بشأن استبعاد الأهلي من دوري الأبطال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم المعاناة.. صور توثق رحمة الفلسطينيين وتمسكهم بقططهم الأليفة وسط نيران القصف

آخرهم أحمد فهمي وهنا الزاهد .. انفصال النجوم في 2023 عرض مستمر

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

فيديو

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ