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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة أبو النمرس

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للتطوير والرصف وتركيب بلاط الأنترلوك بمدينة أبو النمرس.
وتابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٢١ شارع بمتفرعات شارع مركز الشرطة.
كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق ٦ أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبي حتي كوبري شبرامنت بمدينة أبوالنمرس تمهيدا للبدء في أعمال الرصف.
ووجه الشهابي برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة. 
رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، حامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولي مديرية الطرق  وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والمصرية للأتصالات والغاز والشركة المنفذة لأعمال الرصف.

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