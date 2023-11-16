على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول مواصلة القوات الإسرائيلية مضيّها في جهودها لاستكشاف مواقع الجثث التي سقطت في الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي. ويبدو أن الجيش الإسرائيلي يعتمد أساليب فريدة في هذه المهمة، حيث يستخدم الطيور الجارحة التي تحمل أجهزة تعقب للبحث في المناطق التي يصعب الوصول إليها، و انقسام كبير في الشأن الداخلي الإسرائيلي، و المعارضة الإسرائيلية تضغط بقوتها على حكومة نتنياهو بسبب الحرب التي كبدا الاقتصاد الإسرائيلي خسائر ضخمة.