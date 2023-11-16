اختفاء مجتمعات وانقراض كائنات| العلماء يحذرون من خطر مرعب يهدد الأرض.. يحدث خلال أشهر قليلة

تعتبر قضية التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم حاليًا. فإن ارتفاع حرارة الأرض يمثل تهديدًا حقيقيًا يتسارع بشكل متسارع، وفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC). ونقدم في هذا التقرير نظرة شاملة حول التغير المناخي وتحذير العلماء من خطر مرعب يهدد الأرض، ونسلط الضوء على التأثيرات المحتملة والحلول الممكنة.

التحدي الرئيسي: ارتفاع درجة حرارة الأرض

وتشير الدراسات العلمية إلى أن حرارة الأرض قد ترتفع بنسبة 66% بمقدار 1.5 درجة مئوية في السنوات القادمة، مما يتسبب في ظواهر جوية مدمرة. ويتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في زيادة حالات الجفاف وارتفاع نسبة الحرائق، ويشكل خطرًا كبيرًا يهدد السكان في جميع أنحاء العالم.

تأثيرات الاحتباس الحراري على البيئة البحرية

وتكمن مفاجأة مدوية في تقرير الـ IPCC حول زوال الشعاب المرجانية نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض. ويتسبب ذوبان الصفائح الجليدية القطبية في هذا الزوال، مما يؤثر على التنوع البيولوجي البحري ويهدد البيئة البحرية بشكل كبير.

