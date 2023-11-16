عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع كامل في خدمات الاتصالات بـ غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات بقطاع غزة وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

تدمير 33 آلية.. خسائر فادحة لقوات الاحتلال خلال يومين

جيش الاحتلال يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أفادت بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت  بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.

غزة خدمات الإتصالات الاتصالات الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

بسبب مستشفى الشفاء.. سيناتور أمريكي كبير يبعث برسالة مهمة لـ إسرائيل

تصعيد خطير.. وزير إسرائيلي متطرف يطالب بالتعامل مع الضفة الغربية مثل غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب اليونان بالضغط لوقف العدوان الإسرائيلي

انقطاع الاتصالات والإنترنت.. هيومن رايتس ووتش تحذر من عواقب قرار كارثي للاحتلال

قياديان في حماس يكشفان كذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانفاق تحت مستشفي الشفاء

وزيرة الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء لليوم الخامس

شاهد| الاحتلال يستولى على ميناء غزة ويهدم نصب مرمرة التذكاري

ترشيحاتنا

شرط واحد لتراجع الزمالك عن بيع أحمد فتوح.. ما هو؟

الإدارية العليا: الشك في الجريمة يُفسر لصالح المتهم

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

زاهي حواس : أجمل الأشياء يراها زائرو رمسيس وذهب الفراعنة بـ سيدني

الجانب الفلسطيني تسلم 1999 طن مستلزمات طبية.. مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات

ذعر في أمريكا بسبب حماس.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. دنيا المصري تستعرض جمالها في إطلالة جديدة| شاهد

يتسبب فى أمراض خطيرة.. حيل مذهلة تخلصك من التوتر

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

رفقة أخيها.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

على أنقاض7 أكتوبر سيتم بناء مجتمع إسرائيلي آخر.. والاحتلال يستعين بالصقور|فما السبب؟

عاجل.. انخفاض سعر الذهب 400 جنيه.. وصدمة تنتظر المتلاعبين بالدولار

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ