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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل بـ غزة

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا

دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في تصرفات إسرائيل في فلسطين على خلفية “جرائم الحرب” التي تحدث في المنطقة.

وقال رامافوزا للصحفيين، “إننا ننضم إلى العديد من البلدان والمنظمات الأخرى في دعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما يحدث.. لأننا نرى ذلك بأعيننا، يمكننا أن نرى أن جريمة حقيقية تحدث، جريمة حرب”.

وأضاف في خطاب تم بثه على صفحته على الشبكة الاجتماعية “إكس”: “على وجه الخصوص، ما يحدث في مستشفى الشفاء، نحن ضد ما يحدث تماما وندعو مختلف الدول إلى الضغط على إسرائيل لوقف ما يفعلونه على الفور”.

وأمس، قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن هناك جرائم حرب ترتكب في غزة، مؤكدا أن بلاده قدمت شكوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".

جنوب افريقيا المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل فلسطين

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