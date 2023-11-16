من جديد.. قطاع غزة يشهد انقطاعا كبيرا للإنترنت



ذكرت مجموعة نت بلوكس أن قطاع غزة يشهد انقطاعا كبيرا للإنترنت بالتزامن مع الهجمات العنيفة التي تقوم بها قوات الاحتلال علي القطاع برا وبحرا وجوا.

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الخميس، اعلنت انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات بقطاع غزة وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

تدمير 33 آلية.. خسائر فادحة لقوات الاحتلال خلال يومين

جيش الاحتلال يقصف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أفادت بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.