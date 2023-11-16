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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

لقاءات ثنائية مع وفود تركية وإسبانية وإيطالية.. ختام ناجح لمعرض Destination Africa 2023

صدى البلد

اختتمت الدورة السابعة من المعرض الدولي للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات Destination Africa 2023، الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات في الفترة 14 - 15 نوفمبر 2023.

وقال محمد قاسم المفوض العام على المعرض، ورئيس جمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، أن الدورة السابعة من المعرض الدولي للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات Destination Africa 2023 شهدت نجاحاً باهراً علي مستوي العارضين المشاركين والمشترين الدوليين من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات حول العالم حيث استقبلت أكثر من 200 مشتري دولي.

واضاف قاسم، أن الشركات العارضة عقدت لقاءات ثنائية مع أهم المشترين الدوليين في أوروبا وإفريقيا والدول العربية وهو ما يمثل نافذة تصديرية جديدة تدعم خطط الدولة نحو زيادة الصادرات والنفاذ إلي الأسواق البديلة والواعدة لصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.

وأكد المهندس/ أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، أن معرض Destination Africa يعد نافذة هامة وفرصة ذهبية للترويج للصناعات الوطنية وزيادة الصادرات الي مختلف دول العالم.

واوضحت دينا الهجين رئيس قطاع المنسوجات بجمعية المصدرين المصريين-اكسبولينك، إن Destination Africa 2023 شهد مشاركة مميزة من 3 دول إفريقية هي اثيوبيا وتنزانيا وموريشيوس بالإضافة الي 86 عارض من كافة صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات.

واضافت، أن المعرض قد أستقبل خلال يومي 14 و15 نوفمبر الجاري عدد كبير من الوفود الأجنبية من المشترين الدوليين من كل من تركيا وإسبانيا وإيطاليا بجانب دول عربية ومن مختلف دول العالم حيث عقدت الشركات العارضة لقاءات ثنائية وعقود تجارية مع الشركات الأجنبية.

وأشارت إلى أنه سيبدأ الاعداد من الان للدورة الثامنة من معرض Destination Africa والمزمع عقدها في نوفمبر 2024.

وتجدر الإشاره الى ان اليوم الأول من المعرض قد شهد زيارة وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت  لتفقد أجنحة معرض Destination Africa 2023، وقد اشاد بجودة وتنوع المنتجات المعروضة، ومؤكدًا على أهمية التوسع في السوق الإفريقية.

كما التقى الوزير كبار المصنعين المحليين والمشترين الدوليين وكبرى الشركات العارضة، مؤكدا أن المعرض يمثل فرصة جيدة لتعزيز الترابط وإبرام صفقات تجارية بين مصر ودول العالم خاصة الإفريقية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، والتعريف بالمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

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