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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمرحلة الثانوية

اتحاد طلاب الجيزة
اتحاد طلاب الجيزة للثانوية العامة

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي للاتحادات الطلابية بالجيزة في ضيافة مكتبة مصر العامة، تحت رعاية وحضور أشرف سلومة مدير المديرية والرائد العام للاتحادات الطلابية بالمديرية.
وذلك في حضور وإشراف عام سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، وإشراف الدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية بالجيزة، ومحمد عبد العليم، موجه أول مركزي، وإعداد وتنفيذ إيناس يحي، مسئول الاتحادات مركزي، ومحي الدين رشوان، موجه اتحادات مركزي، وسيد عباس موجه اتحادات مركزي، وهويدا زهران موجه تربية اجتماعية مركزي.

حيث تم إجراء انتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المديرية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والتي أسفرت عن تشكيل المكتب التنفيذي على النحو التالي: 
الطالب/محمد جمال عبد العزيز (إدارة العمرانية) أمين الاتحاد
الطالبة/نور أيمن محمود (البدرشين) الأمين المساعد
الطالب/أمير أشرف إبراهيم (إدارة جنوب الجيزة) المقرر الديني والثقافي
الطالب/يحيى ياسر محمد (إدارة الهرم) المقرر الاجتماعي
الطالب/محمد حسام كرم (إدارة الشيخ زايد) المقرر العلمي
الطالب/عمر علي محمد (إدارة الحوامدية) المقرر الرياضي والكشفي
الطالبة/ندى أحمد مصطفى (إدارة ٦ أكتوبر) المقرر الفني.

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اتحادات الطلاب التربية الاجتماعية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم بالجيزة مكتبة مصر العامة مكتبة مصر مديرية التربية والتعليم

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