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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعوة للحب والتسامح.. مبادرة من تعليم القاهرة بالمدارس

صدى البلد

جددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة دعوة للحب والتسامح وحب العمل في اليوم الدولي للتسامح تحت شعار الإنسانية والعفو أعظم ما يتصف به المرء.

وأطلقت المديرية العديد من البرامج والفعاليات في المدارس، بالإضافة إلى  الحملات التوعوية والبوستات احتفاءً باليوم الدولي للتسامح، وذلك برعاية الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة  مدير المديرية. 

وأوضح " وكيل أول الوزارة " أن اليوم الدولي للتسامح يأتي لتعزيز قيم التسامح والاعتدال والتعايش والتنوع الثقافى .

وأشار " موسى " إلى أن المديرية وضعت العديد من الفعاليات والبرامج لتشجيع الحوار بين الطلاب والطالبات بما يُظهر فيهم قيم التسامح والاعتدال، وتهدف البرامج كذلك دعم المهارات الاجتماعية والتعليمية للطلاب والطالبات وربطها بقيم التسامح، والتي يأتي منها: الاحترام والاعتدال والصداقة والتطوع والتعاون .

اليوم العالمي للتسامح هو يوم دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٩٦ من خلال القيام بأنشطة ملائمه توجه نحوكل من المؤسسات التعليميه والجمهور وجاء هذا الإجراء في أعقاب إعلان الجمعيه العامه للأمم المتحده في عام ١٩٩٣ بأن يكون عام ١٩٩٥ عام الأمم المتحده للتسامح واعلنت هذه السنه بناء على مبادرة من المؤتمر العام اليونيسكو وإعلان المبادئ المتعلقه بالتسامح والتزام الدول والحكومات بالعمل على النهوض بالإنسان في كل مكان وتشجيع التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات .

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