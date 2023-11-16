كشف حقيقة التعدي على سيدة وسحلها وخطفها من قبل أشخاص بالقاهرة

كشف رجال الأمن بالقاهرة ملابسات تداول منشور إدعت خلاله إحدى السيدات تعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص بالقاهرة .



ففى ضوء رصد تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.

بإستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص" فإستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت بإستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فإستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.

بسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة إختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور ، تم ضبط المشكو فى حقهم .

وبمواجهتهم إعترف أحدهم بإرتكابه واقعة التعدى على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا بإستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.