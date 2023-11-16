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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير فلسطين بمصر: نرفض محاولات الاحتلال لتهجير أهالي غزة لمكان آخر

سفير فلسطين في مصر
سفير فلسطين في مصر

أكد السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في مصر، رفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير أهالي غزة إلى أي مكان آخر خارج الأراضي الفلسطينية.

 

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وقال دياب اللوح في تصريحات له على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" لن نقبل بإقامة دولة بغزة ولا دولة بدون غزة، فنحن شعب واحد على أرض واحدة تحت قيادة واحدة ونظام سياسي واحد موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها".

 

وأضاف دياب اللوح:" نتمنى أن تنجح الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وفتح أفق سياسي، مضيفًا: “نحن لا مصلحة لنا في هذه الحرب ولا مصلحة لنا في استمرارها أو حتى اتساع رقعتها”.

 

وتابع السفير الفلسطيني بمصر،  خلال زيارته لمعبر رفح الدولي في لقاء خاص لقناة القاهرة الإخبارية، أنني أقف هنا على خد التماس الحدودي المباشر بين فلسطين ومصر، وأؤكد للشعب المصري الشقيق بأننا نرفض كل مخططات التوطين وكل مخططات التهجير، ونرفض المخطط الاستعماري القديم الجديد بإقامة دولة في غزة وعلى جزء من أرض سيناء المصرية، ونحترم سيادة مصر الوطنية الكاملة على ترابها الوطني العزيز، ولن نقبل بإقامة دولتنا إلا على أرضنا الفلسطينية.

 

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