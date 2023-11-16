علق الإعلامي محمد فاروق علي هدف محمد صلاح في شباك جيبوتي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ رفقة الفراعنة، ‏بعد تسجيله ثنائية في مرمى جيبوتي.. صلاح يرفع رصيد أهدافه لـ51 هدفا دوليًا بالمركز الثاني بترتيب هدافي منتخب مصر،‏صلاح رفع رصيده لـ13 هدفا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم كثاني هدافي مصر في التصفيات بعد محمد أبو تريكة صاحب الـ14 هدفًا.

نجح محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني في زيادة التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 20 مسجلا الهدف الثاني له في المباراة بعد ركلة جزاء حصل عليها عمر كمال.

تقدم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني بهدف للمنتخب المصري في شباك جيبوتي في الدقيقة 17 من عمر المباراة.

بدأ المنتخب المصري الشوط الأول بهجوم ضاغط في محاولة منه لتسجيل الهدف الأول في شباك جيبوتي.

وفي الدقيقة التاسعة من عمر المباراة أهدر مصطفي محمد مهاجم المنتخب المصري فرصة التقدم بعد تسديدة قوية ارتطمت بخط دفاع جيبوتي.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح