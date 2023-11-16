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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من والدة الطفل الفلسطيني بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجه

الطفل عبد الله كحيل
الطفل عبد الله كحيل

قالت صابرين، والدة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل الذي وجه الرئيس السيسي بوصوله لمصر وعلاجه، إن مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة  أخبرها بتوجيه الرئيس السيسي بعلاج ابنها داخل مصر بعد استغاثته، وهي متوجهة في الوقت الحالي إلى معهد ناصر، ومتواجدة في عربة إسعاف للتوجه إلى المعهد برفقة نجلها. 

والدة عبد الله تكشف تفاصيل إصابته 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي مهتم بشكل كبير بالقضية الفلسطينية والفلسطينيين، موجهة الشكر للرئيس السيسي على هذه اللافتة الكريمة منه، فهو ليس أب فقط للمصريين وإنما أب للفلسطينيين كذلك، متمنية أن يتم ابنها علاجه وشفائه على خير، "ابني عنده 12 سنة تقريبا، ولديه 3 أشقاء و3 بنات آخرين موجودين في غزة". 

وتابعت، أن إصابة ابنها عبد الله كانت في قدمه اليسرى في يده خلال تواجدهم كنازحين في مدرسة، وتم استهداف سيارة كانوا بجانبها، وكل من كان متواجد معه استشهدوا ولم يتبق سوى عبد الله فقط لا غير. 

وواصلت: "عبد الله من زمان بيحب مصر، ونفسه يسافر ليها من زمان، ونفسه يتعلم فيها، وكان حلمه يتواجد في مصر، والظروف منعتنا، وشاءت الظروف أنه يتواجد وهو مريض في الوقت الحالي". 

وأشارت إلى أن فلسطين هي بلد الشهداء، وشقيق عبد الله الكبير استشهد في نفس الحادث، وكل زملائه استشهدوا ولم يتبق سوى عبد الله فقط لا غير. 

السيسي مستشفى شهداء الأقصى عبد الله قحيل غزة برنامج مانشيت جابر القرموطي

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