شاهد| منتخب مصر يكتسح جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال

اكتسح منتخب مصر منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة ضمن الجولة الأولي لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ليلة كان بطلها محمد صلاح بتسجيله رباعية من الـ 6 أهداف في شباك المنتخب الجيبوتى في مستهل مشوار المنتخب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وكان منتخب مصر قد أنهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق أحرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الأول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الأمر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس

تشكيل المنتخب



وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.