الهلال الأحمر الفلسطيني: هناك مأساة يتعرض لها الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء

قال أحمد جبريل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك مأساة يتعرض لها الأطفال حديثي الولادة في مستشفى الشفاء.

وأضاف أحمد جبريل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم تدمير قسم الأشعة بمجمع الشفاء الطبي في غزة"، لافتا: "الوضع في مستشفى الشفاء فهو كارثي لاسيما أمام الأطفال حديثي الولادة".

وأشار أحمد جبريل، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،: "منذ فترة فقدنا الاتصال بطواقمنا في الهلال الأحمر وتحديدا بعد إغلاق غرفة العمليات المركزية التي كانت في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأوضح: " مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أغلق بسبب خروجه عن الخدمة وإخراج كل المصابين الذين كانوا بداخله".