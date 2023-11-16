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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل زيزو بعد انتقاد أدائه مع منتخب مصر

صدى البلد

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة من مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي بعد انتقاد أدائه بمنتخب مصر.

وعلق زيزو على الصورة: الخطورة الأولى 

وانتقد إبراهيم سعيد هيما لاعب الأهلي والزمالك السابق، عبر حسابه بموقع إكس، مستوى أحمد سيد زيزو مع المنتخب .

 

وكتب إبراهيم سعيد: من مستوي زيزو مع المنتخب، ‏قصاد منتخب مدارس، ‏هل زيزو لاعب محلي فقط؟.

 

وكان منتخب مصر قد انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

زيزو منتخب مصر فوز مصر مصر و جيبوتي

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