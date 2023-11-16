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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار شعبية نتنياهو.. أول استطلاع للرأي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

نتنياهو
نتنياهو

انهارت شعبية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وفقا لأول استطلاع يجرى بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكشف أول استطلاع للرأي في إسرائيل منذ بداية الحرب، حول عدد المقاعد التي يحصدها كل حزب حال أُجريت انتخابات عامة الآن، عن انهيار حزب "الليكود" بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والذي يحوز الآن 32 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وقالت القناة 12 العبرية، إن الاستطلاع الذي نشرته، مساء اليوم الخميس، أوضح أنه في حال جرت انتخابات الآن في إسرائيل، فسيحصل حزب نتنياهو على 17 مقعدًا لا غير، وسيتراجع حزب "شاس" الديني الشريك في حكومة نتنياهو مقعدًا واحدا إلى 10 مقاعد، فيما سيبقى زميله "يهدوت هتوراه" على حاله بـ 7 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، على 7 مقاعد مقابل 6 حاليا، و"الصهيونية الدينية" بقيادة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريش، على 4 مقاعد مقابل 7 مقاعد حاليا.

وتشكل الأحزاب الأربعة الأخيرة مع "الليكود"، منذ أواخر العام الماضي، حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل.

في المقابل، تشير النتائج إلى أن حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة وزير الدفاع السابق بيني جانتس، سيقفز إلى 36 مقعدا، مقابل "12" بحوزته الآن.

وسيحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، على 15 مقعدا مقابل 24 مقعدا حاليا، وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، على 9 مقاعد صعودا من 6 حاليا، وحزب "ميرتس" اليساري على 5 مقاعد، فيما لم يتجاوز في انتخابات عام 2022 نسبة الحسم التي تمكنه من دخول الكنيست.

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