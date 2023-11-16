هبة القدسي: الإعلام الأمريكي روج أكاذيب عن غزة في بداية الأزمة

قالت هبة القدسي، مدير مكتب الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، وخبيرة سياسية، إن الإعلام الأمريكي عمل على استغلال الكذب في نقل الحقيقة للعالم فيما يتعلق بقطاع غزة، بل لم يروجوا لأكذوبة وإنما أخذ ربع الحقيقة وترويجها بشكل كامل داخل الرأي العام الأمريكي والغربي بشكل عام، إذ أنه في بداية التغطية الإعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية في الصحف المختلفة سواء يسارية أو يمينية كان الجميع يرى انحياز كامل وبكائي لما تعرضت له إسرائيل من هجمات في 7 أكتوبر.

هبة القدسي تتحدث عن الإعلام الأمريكي

وأضافت "القدسي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، أنه على مدى الأسبوع الأول من 41 يوم الماضية تركز اهتمام الصحف الأمريكية واهتمام القنوات التلفزيونية على اختطاف عدد من الرهائن الإسرائيلية، وتعرض الإسرائيليين إلى الهجمات، والحالات الإنسانية واستضافة أهالي الرهائن، وعرض صور لا تدل أو لا تمثل دليل على وحشية حماس، وإنما صور كانت لحفظ ماء الوجه عما تروج له إسرائيل من ذبح لأطفال وإحراق لأباء أمام أبنائهم.

وتابعت هبة القدسي، أن الرئيس بايدن بدأ يروج لهذه الصورة الأكذوبة من دون أن يتحقق منها من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وكان هناك ترويج لبعض الصور التي لا تدل إطلاقا على الجريمة أو توقيتها أو تاريخها، أو مرتكب الجريمة من الأساس، وإنما ترويج لصور من أجل حفظ ماء الوجه الإسرائيلي والأمريكي.

واستكملت، أنه بعد الانتشار الواسع للصور المتعلقة باستهداف المدنيين واستهداف الأطفال، ونقص الغذاء والوقود والماء، والصيحات التي خرجت من داخل المجتمع الأمريكي من اليهود الأمريكيين أنفسهم الذين وقفوا وقفات احتجاجية داخل الكونجرس من داخل الحزب الديمقراطي الحاكم ضد ما يحدث في قطاع غزة، بعد ما ظهرت الحقيقة.