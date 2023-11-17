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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: المفروض نكسب 17 وجيبوتي مش اختبار

صدى البلد

علق رضا عبد العال نجم الزمالك والاهلي ومنتخب مصر السابق ، علي فوز المنتخب المصري اليوم امام جيبوتي بنتيجة 6 أهداف مقابل لاشيء  .


وأضاف عبد العال من خلال برنامج البريمو المذاع علي ten :” المجموعة بتاعتنا ضعيفة وأقوى فرقة فيها منتخب مصر .


وتابع عبد العال قائلا: المنتخب فاز بنتيجة كبيرة ، وكان ممكن نكسب ١٧ ، وجيبوتي ليس اختبار حقيقي .


وأضاف :" جيبوتي فرقة ضعيفة و ماشوفناش الشناوي في الماتش ، واحنا ضيعنا كتير  وفيتوريا لم يشاهد فريق جيبوتي قبل المباراة ".


وأكد عبد العال ان محمد صلاح قادر على تخطي عدد أهداف حسام حسن مع المنتخب  .

وكان منتخب مصر قد انهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس


وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

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