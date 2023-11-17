فيلم The Killer يتصدر مشاهدات نتفليكس| تعرف على قصته

تصدر فيلم The Killer قائمة مشاهدات نتفليكس بعد حوالي أسبوع من طرحه على المنصة العالمية، وانتهاء جولته في المهرجانات بعدما عرض في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فيلم The Killer الذي يقوم ببطولته الممثل الأيرلندي مايكل فاسبندر، يروي قصة قاتل مأجور يمر بتجربة مختلفة عليه لأول مرة تقلب حياته رأسا على عقب.

تدور أحداث فيلم The Killer، حول قاتل مأجور لا يخطيء في تصويبه، ولكن تشاء الظروف أن يتعثر في أداء مهمته، ما يترتب عليه تهديد حياته وذويه، فيقرر الانتقام من رئيسه ومن فوقه.

يروي فيلم The Killer تجربة ذاتية من عدة مراحل يمر بها القاتل المأجور وحيدا، ويبرز طريقة تفكيره وأدائه لمهامه، والحاجز الكبير بين حياته الخاصة والعملية.

يشارك مايكل فاسبندر في بطولة The Killer كل من صوفي شارلوت، تيلدا سوينتون، تشارلز بارنل، وهو من إخراج الأمريكي ديفيد فينشر صاحب فيلم Fight Club الشهير.

عرض فيلم The Killer ضمن فعاليات النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واستقبله الجمهور بحفاوة كبيرة، ووقف الجمهور يحييون صناعه لمدة دقائق.

يبدأ فيلم The Killer رحلته للمنافسة في سباق الأوسكار حاليا، ضمن مجموعة قوية من الأفلام هذا العام، ويقترب بطله مايكل فاسبندر من الترشح لجائزة أفضل ممثل.