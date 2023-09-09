Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي وسايدو سار أفضل ممثل في مهرجان فينيسيا

أعلنت مساء اليوم جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الثمانين، وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي.
جوائز المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا
أفضل فيلم ( الأسد الذهبي)
Poor Things
أفضل ممثل صاعد
سايدو سار عن Io Capitano
أفضل ممثل
بيتر سارسجارد عن memory
أفضل ممثلة
كايلي سبيني عن Priscilla
أفضل سيناريو
El Conde
جائزة لجنة التحكيم
Green Border
جائزة أفضل مخرج
ماتيو جوروني عن Io Capitano
جائزة لجنة التحكيم ( الأسد الفضي)
Aku Wa Sonzai Shinai (Evil Does Not Exist)
استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية الأسبوع الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.
استمرت فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس وحتى ٨ سبتمبر، وضمت لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.
اختتمت اليوم، فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي شهدت عدد كبير من الأفلام القوية من أنحاء العالم وغاب عنها الكثير من نجوم هوليوود.
شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مرور عدد محدود من النجوم لحضور عروضهم الأولى لأعمالهم المميزة هذا العالم بداية من آدم درايفر، باتريك ديمبسي، جيسيكا تشاستين، بيتر سارسجارد، وغاب عن الحضور برادلي كوبر وإيما ستون وغيرهم.
كما حضر المهرجان عدد كبير من المخرجين أبرزهم وودي ألن، ميشيل فرانكو، آفا دوفيرناي، وغيرهم.
اختتمت اليوم، فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي شهدت عدد كبير من الأفلام القوية من أنحاء العالم وغاب عنها الكثير من نجوم هوليوود.
شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مرور عدد محدود من النجوم لحضور عروضهم الأولى لأعمالهم المميزة هذا العالم بداية من آدم درايفر، باتريك ديمبسي، جيسيكا تشاستين، بيتر سارسجارد، وغاب عن الحضور برادلي كوبر وإيما ستون وغيرهم.