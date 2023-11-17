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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول إليسا ووائل كفوري للسعودية استعدادا لحفل موسم الرياض

اليسا ووائل كفورري
اليسا ووائل كفورري

وصل، اليوم، إليسا ووائل كفورى إلي السعودية استعدادا لحفلهما المنتظر ضمن فعاليات موسم الرياض والمفترض إقامته مساء غدا السبت.

 

وكان في استقبال الثنائي في مطار الرياض وفد من الشركة المنظمة الذين قدموا لهما الورود واصطحبوهما إلي فندق الإقامة.

 

ومن المفترض أن يقام الحفل على مسرح محمد عبده أرينا، وسط حضور الآلاف من جمهور الثنائى هناك.
 

أسعار التذاكر.



وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن طرح تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتنقسم التذاكر إلى الفئات السعرية التالية:

  • 1438 ريال سعودي
  • 1035 ريال سعودي
  • 862 ريال سعودي
  • 575 ريال سعودي
  • 403 ريال سعودي

 

إليسا تعلن عن تأجيل ألبومها الجديد بسبب أحداث غزة

 

وأعلنت المطربة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الجديد الذي كانت تعمل على تسجيله منذ فترة طويلة وذلك بسبب الأوضاع الراهنة فى غزة.

وقالت إليسا فى لقاء تلفزيوني لها أثناء تواجدها فى السعودية إنها انتهت من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد خلال الفترة الماضية ولكن تقرر تأجيله بسبب ما يتعرض له أهل فلسطين وقطاع غزة قائلة: الوقت مش مناسب لطرح ألبومات.

 

أحدث أغاني وائل كفوري 

ومن ناحية أخرى طرح النجم وائل كفورى، أغنيته الجديدة بعنوان "حالف عالحب" خلال الفترة الماضية ، ويعتبر تجديد للتعاون مع الشاعر منير بوعساف والملحن والموزع بلال الزين، بعد سلسلة من التعاونات الغنائية والنجاحات بأغنيات رومانسية ، و"حالف عالحب" هى أغنية إيقاعية صيفية، اختار كفوري إطلاقها بمناسبة موسم الصيف.

إليسا وائل كفوري موسم الرياض الرياض

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