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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة 1.750 كيلو هيروين في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما 1,750 كيلو جرام من مخدر الهيروين وارسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ علي الاسلحة البيضاء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط 3 عاطلين لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة اسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بقيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة الرائد محمود صبري والنقيب أدهم الحسيني والنقيب محمد الجزار والنقيب محمد الحسيني معاوني رئيس المباحث تم ضبطهم وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,750 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء لحماية لتجارتهما الآثمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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