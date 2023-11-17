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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة "نيريم"

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام ، اليوم الجمعة، قصف مستوطنة "نيريم" بعدد من قذائف الهاون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في موقع "كيسوفيم" في "غلاف غزة".

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم غربي غزة.

 

ومن ناحية أخرى، قالت سرايا القدس إنها استهدفت 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم غرب غزة بالصبرة وتل الهوا.

 

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت في وقت سابق أنها أسقطت طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار والسيطرة عليها.

كما أعلنت تمكن مقاتليها من قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة.

وفي سياق اخر، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بإمكانية إعلان هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك شريطة أن تفرج حركة حماس الفلسطينية عن الأسرى.
وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "قد يكون هناك هدنة مؤقتة في غزة إذا تمكنا من استعادة الرهائن".
وأضاف أن أحد أسباب اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى هو "حصولنا على مؤشرات قوية بوجود الرهائن في المستشفى".

وأشار نتنياهو إلى "مؤشرات قوية" كانت بحوزتهم بشأن وجود أسرى تحتجزهم حماس في مجمع الشفاء الطبي، ولكنهم لم يعثروا على شيء.

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