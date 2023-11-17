بعد فيديو عبر الفيس بوك.. ضبط المتهم بالاعتداء على طالبة وآخر بدار السلام

ألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم بالتعدي علي طالبة وأخر بسبب خلافات سابقة وذلك تداول منشور بمقطعى فيديو على موقع "فيس بوك" بالواقعة .



وكانت أجهزة الأمن قد رصدت منشورا بمقطعى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنان إستغاثة إحدى السيدات من تعدى شخص على نجلتها محدثاً لها إصابات بالغة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام من طالبة، وعامل مصابان بجروح بأماكن متفرقة بالجسم مقيمان بدائرة القسم قررا بتضررهما من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما بسبب خلافات سابقة بينهم ، تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.