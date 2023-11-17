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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان.. إنقاذ 18 مهاجرا وانتشال جثة إمرأة قبالة جزيرة في بحر إيجه

صدى البلد

أنقذ خفر السواحل اليوناني 18 مهاجرا وانتشل جثة امرأة، اليوم الجمعة، بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة في بحر إيجه.

وقال مسؤول في خفر السواحل إن سفن خفر السواحل وطائرة هليكوبتر عسكرية نفذت عملية الإنقاذ قبالة جزيرة أجاثونيسي بعد أن أرسل المهاجرون إشارة استغاثة في وقت سابق يوم الجمعة.

وكافحت الحكومات الأوروبية تدفق أكثر من مليون شخص خلال عام 2015، معظمهم من اللاجئين السوريين الذين عبروا من تركيا إلى اليونان، مما أدى إلى إرهاق شبكات الأمن والرعاية الاجتماعية.

وانخفضت تدفقات المهاجرين إلى اليونان بشكل كبير قبل أن تعود إلى الارتفاع هذا العام. ووصل ما يقرب من 40 ألف لاجئ ومهاجر إلى اليونان حتى الآن في عام 2023، معظمهم عبروا من تركيا عن طريق البحر، وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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