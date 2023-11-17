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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر جابر يشارك في التدريبات الزمالك الجماعيه استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي

عمر جابر
عمر جابر

شارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.


 

جاءت مشاركة عمر جابر في التدريبات، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابةبشد في العضلة الضامة.


 

وأصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية، بعدما تأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من تماثل اللاعبللشفاء من الإصابة.


 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولةالأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبو سليم الليبي استاد برج العرب التدريبات الجماعية الدكتور محمد أسامة ملعب عبد اللطيف أبورجيلة نادي الزمالك

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