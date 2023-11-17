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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقصف جبل قطمون جنوبي لبنان

صدى البلد

أفادت شبكة العربية السعودية ، اليوم الجمعة، بقصف مدفعي إسرائيلي على جبل قطمون جنوبي لبنان.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، بإطلاق 4 قذائف على الأقل وسقوطها في مناطق مفتوحة بعد دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

 

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى.

 

ولفتت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق طرق في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات.

 

وأوضحت الإذاعة أن هناك إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على الجليل الأعلى وإغلاق عدد من الطرق في المنطقة.

 

وتم إغلاق طرق في منطقة المنارة وتلة رميم في الجليل الأعلى أمام الحركة.

 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، في وقت سابق من اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وقصف ليلاً أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية.

كما أغارت الطائرات الحربية في محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وبلدة الناقورة وجبل اللبونة قبل مساء أمس كما كرر الهجمات على أطراف بلدة الظاهرة.

وحلقت طائرات الاستطلاع المعادية طوال ليلة أمس وحتى صباح اليوم، فيما ملأت القنابل المضيئة سماء القطاعين الغربي والوسطى.

ويعاني المواطنون، خاصة في البلدات المحاذية للخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، جراء الاعتداءات الإسرائيلية اليومية واستهدافها للعمال والمزارعين في الحقول، الأمر الذي حال دون استكمال موسم قطف الزيتون، وأن معظم الأطفال والنساء وكبار السن غادروا منازلهم إلى مناطق أكثر أمانًا.

وناشد الأهالي الذين ما زالوا متواجدين في القرى المذكورة تقديم المساعدات الطبية والأدوية للمرضى بينهم.

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