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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة شمال سيناء: ضرورة الاهتمام بالأحياء الشعبية ورصد المشكلات السكانية

الاهتمام بالقضية
الاهتمام بالقضية السكانية في شمال سيناء

أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضية السكانية لتأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.

ولفت الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته بحضور رؤساء وحدات السكان الفرعية بالمحافظة، إلى ضرورة الاهتمام بالأحياء الشعبية ورصد المشكلات السكانية التي تعاني منها ووضع الحلول اللازمة لحل تلك المشكلات.
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المحافظات الحدودية:
وأشار الغندور إلى اهتمام الدولة بتنمية المحافظات الحدودي وإنشاء التجمعات التنموية لدمج أبناء سيناء مع أبناء وادي النيل لزيادة الخبرات، وحدوث تكامل تنموي.  

وبدورها قالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الاجتماع عقد بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جبل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

ولفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة أن الاجتماع تناول أهمية دور منسقي السكان بالقرى لرصد المشكلات المجتمعي وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة والقيادات الطبيعة بكل قرية وتجمع.

وأضاف عبد الحليم أن الاجتماع عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحضور حنان سالم، أسماء سلامة، سحر سليمان، مها أبو المجد، هبة عبد الحميد منسقي وحدات السكان الفرعية بالمحافظة.

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