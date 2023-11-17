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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قرينان متلازمان.. علماء الأزهر والأوقاف: المؤمنون هم أعظم الناس أملًا في الله

القوافل الدعوية
القوافل الدعوية

انطلقت ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (المنيا - جنوب سيناء - شمال سيناء)، اليوم الجمعة 17/11/2023م، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات".

 أعظم الناس أملًا في الله

وأكدوا أن الأمل هو شعاع النور الذي يبدِّد ظلام اليأس في القلوب، وهو القوة الدافعة للإنسان التي تبعث فيه العزيمة والقوة والإرادة، والحياةُ رغم صعوبتها وتحدياتها مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع زارع ولا حصد، ولولا الأمل في النصر والرفعة وبلوغ الجنة ما افتدى الشهداءُ أوطانهم بأرواحهم.

وأوضحوا أن الأمل والإيمان قرينان متلازمان لا ينفكان، فالمؤمنون هم أعظم الناس أملًا في الله (عزّ وجل)، وأكثرهم تفاؤلًا واستبشارًا، وأبعدهم عن اليأس والتشاؤم، ولم لا؟ والله (عز وجل) يقول في الحديث القدسي: (أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي)، فمن كان مع الله كان الله معه، والمؤمن الحق إذا أصابه كرب أو شدة لم ينقطع أمله في تفريج الله تعالى الكروب، وكشفه سبحانه الضر والهموم، واثقًا في وعد الله (عز وجل) أن مع العسر يسرًا، وأن مع الشدة فرجًا، حيث يقول الحق سبحانه: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)، ولا يغلب عسرٌ يُسرَيْن، يسرًا قبله ويسرًا بعده.

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وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف المنيا (الحوارتة) وبيانها كالتالي :

1. د/ عمر خليفة محمد جمعة - مدير الدعوة - الرحمن

2. الشيخ/ حسن طلعت علي - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - المصطفى

3. الشيخ/ منتصر حسن رضوان - مفتش بإدارة المنيا الجديدة - الحوارتة الغربي

4. الشيخ/ محمود إسماعيل أحمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)

5. الشيخ/ إبراهيم أحمد جارحي - إمام وخطيب - آل كفافي

6. الشيخ/ محمود عبد الحميد حسن - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - مفارق الطرق

7. الشيخ/ جمال عبد السميع أحمد - إمام وخطيب - التقوى

8. الشيخ/ أحمد علي نصر محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الرحمة

9. الشيخ/ أحمد محمود أحمد عثمان - إمام وخطيب - الإصلاح الزراعي

10. الشيخ/ مصطفى فرج الله محمد - واعظ مجمع البحوث الإسلامية - الروضة

ثانياً : مديرية أوقاف جنوب سيناء (أبو زنيمة) وبيانها كالتالي :

1. الشيخ/ إبراهيم أحمد علي - مدير الدعوة - أبو زنيمة الجديد

2. الشيخ/ سامي عبد الفتاح عبد المعطي مجمع البحوث الإسلامية أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)

3. الشيخ/ أحمد رمضان محمود الحضري - إمام وخطيب - الهدي

4. الشيخ/ صالح السعودي صالح مجمع البحوث الإسلامية - أبو زنيمة القديم

5. الشيخ/ محمد بسيوني حسن النواوي - إمام وخطيب - التقوى

6. الشيخ/ كارم حسين عبد القادر مجمع البحوث الإسلامية - الرحمن بالمنجنيز

7. الشيخ/ سعيد عبد العزيز حسن الفايدي - إمام وخطيب - الإمام علي (رضي الله عنه)

8. الشيخ/ سعيد علي صابر المرلي مجمع البحوث الإسلامية - التجمع البدوي

9. الشيخ/ ياسر أحمد عباس عامر - إمام وخطيب - الزهراء

10. الشيخ/ عبد الفتاح هاشم علي - مجمع البحوث الإسلامية - الفردوس

ثالثًا: مديرية أوقاف شمال سيناء (الشيخ زويد) وبيانها كالتالي :

1. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق إبراهيم - مدير المديرية - الكوثر - حي الكوثر - الشيخ زويد

2. الشيخ/ خالد عبد العزيز سليمان - مجمع البحوث الإسلامية أبو خوار - أبو خوار - الشيخ زويد

3. الشيخ/ محمود فرحات أمين خليفة - إمام وخطيب أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) - الكوثر - الشيخ زويد

4. الشيخ/ حسن صالح علي المعلاوي - مجمع البحوث الإسلامية أبو طويلة - أبو طويلة - الشيخ زويد

5. الشيخ/ عبد السلام محمد عبد السلام مهدي - إمام وخطيب الرحمن - السوق - الشيخ زويد

6. الشيخ/ عنتر محمد البيومي - مجمع البحوث الإسلامية القدس - المدينة - الشيخ زويد

7. الشيخ/ عاطف عبد النعيم عبد الرحيم علي - إمام وخطيب الحمايدة - حي الحمايدة - الشيخ زويد

8. الشيخ/ أحمد البكري معوض - مجمع البحوث الإسلامية المعني - المعنية - الشيخ زويد

9. الشيخ/ السعيد محمد محمد أحمد الشال - إمام وخطيب أبو عبيده - المدينة - الشيخ زويد

10. الشيخ/ سليم أحمد سليم - مجمع البحوث الإسلامية الهدى - النصايرة - الشيخ زويد

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