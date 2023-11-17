وجدوا جثتها.. تعليق والدة مجندة إسرائيلية ولحظاتها الأخيرة قبل هجوم حماس.. فيديو

في جنازة المجندة الاسرائيلية الأسيرة، نوعا مارسيانو، قالت والدتها عدي، إن ابنتها كانت تضع الآخرين دائما في المقام الأول، "مع كونك الأخير، إن كان على الإطلاق".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عملت مارسيانو كمراقب حدودي لجيش الاحتلال في قاعدة ناحال أوز عندما شنت حماس هجومها الواسع على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر حيث وتم أسرها في غزة.



وقالت والدة المجندة الأسيرة: "في مكالمتنا الهاتفية الأخيرة [مع بدء الهجوم] لم تقل "ماذا سيحدث لي، كيف سأبقى على قيد الحياة؟" ولكن بدلا من ذلك "ماذا سيحدث للمراقبين الجدد الذين وصلوا قبل يومين فقط؟" هذا ما كانت تفكر فيه في لحظات الرعب تلك"

وأضافت: "الجميع يتألمون بسبب مغادرتك ... لقد تركت وراءك العديد من لمسات الحب. أنت تستريحي الآن، لكننا لن نتوقف. لن ننسى أو نسامح."

ومساء الاثنين، نشرت حماس مقطع فيديو لمارسيانو، وهي تتحدث إلى الكاميرا بعد أربعة أيام من أخذها رهينة، وتعرف بنفسها أسماء والديها ومسقط رأسها. ثم قطع الفيديو لإظهار جثتها.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، أنه انتشل جثة المجندة الأسيرة من قطاع غزة، بعد ثلاثة أيام من إعلان وفاتها في الأسر لدى حماس.