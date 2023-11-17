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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل ترتكب جرائم حرب

محمد اشتية
محمد اشتية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنه يرحب بـ  جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، وأنه تحدث خلال اللقاء لوقف إطلاق النار، وأن يكون هناك عمل على تسهيل وصول المساعدات.

 وأضاف خلال مؤتمر عرض على القناة الأولى، والقاهرة الإخبارية، مع جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه لا بد من توفير الملاجئ الآمنة للنازحين في غزة،  ويجب تحرير المحتجزين في غزة.

ولفت إلي أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، ولا تلتزم بالقانون الدولي، وأن غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، وضرب المستشفيات.

وتابع: "نحتاج إلي إبقاء الفلسطينيين في أرضهم.. 65% من السكان في قطاع غزة لاجئون، ونطالب بتوفير السلام والأمان لأهل غزة.. ما يحدث مخالف للقانون".

وأوضح أن إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود لـ أهل غزة، وطالب بإيقاف الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، وأنه تحصل على الدعم المادي التي تقدمه الحكومة الفلسطينية لت أخل غزة.

 

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