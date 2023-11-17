أوقفوا هذا التهور.. معارض اسرائيلي يهاجم قرار إدخال الوقود إلى غزة

حث أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، اليوم الجمعة، على ضرورة "التوقف عن تأجيج النازيين من حماس!".

وقال ليبرمان، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس" إنه: "تحولت التصريحات القائلة بأن "لا قطرة وقود" ستدخل القطاع إلى السماح بآلاف اللترات من جانب واحد، دون تلقي أي لفتة إنسانية لرهائننا".

وأضاف"أدعو إلى وقف هذا التهور على الفور."

قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش ، اليوم الجمعة، أن إدخال الوقود إلى غزة يعتبر خطأ فادح يتعارض مع قرار الحكومة الاحتلال المصغرة.

نقلت وكالة رويترز الإخبارية ، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي وافق على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا إلى غزة للمساعدة في تلبية احتياجات الأمم المتحدة.



وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القرار جاء بعد طلب من واشنطن.

وأكد المسؤول إن السماح بدخول الوقود يمنح إسرائيل مساحة إضافية للمناورة على الساحة الدولية حتى تتمكن من مواصلة حملتها للقضاء على حماس في غزة.

وأضاف المسؤول إن كمية الوقود ستوفر "الحد الأدنى" من الدعم لأنظمة المياه والصرف الصحي والصرف الصحي في غزة لمنع الأوبئة.