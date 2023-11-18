عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يتم مناقشته غدا..

كاش ولا قسط| مفاجآت قانون التصالح بمخالفات البناء الجديد.. وتخفيض 20% لهؤلاء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

يناقش مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة، وأيضا مشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.

من 50 إلى 2500 جنيه للمتر في قانون التصالح بمخالفات البناء

حدد مشروع القانون، رسوم التصالح في مخالفات البناء، حيث نصت المادة 8 من مشروع القانون، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.


تخفيض 20% من رسوم التصالح في مخالفات البناء في هذه الحالة

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

ووفقًا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

مجلس النواب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح بمخالفات البناء البناء رسوم التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

فيه أحسن منه..حسام حسن يعلق على صفقة الأهلي مع عمر كمال

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

انخفاض سعر الطماطم.. نقيب الفلاحين يكشف السبب ويوجه نصيحة لربات البيوت

ترشيحاتنا

وزير الطيران: حصول هيئة الأرصاد الجوية على شهادات "الأيزو" يعكس مستوى تميزها

نحزن على غزة.. مفتى الجمهورية: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية.. فيديو

المستشار مرتضى منصور..عقوبة رادعة في انتظاره بتهمة سب عمرو أديب

بعد قطع الإعلانات عن إكس.. إيلون ماسك يثير غضب داعمي فلسطين بقرارات صادمة

بعد رحيل مدرب المنتخب.. اتحاد السلة يدرس التفاوض مع أوجستي

سعر الفراخ البيضاء يتراجع في الأسواق اليوم.. والبيض يستقر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزبيب في المنزل

تبلغ 77 عاما.. مغنية شهير تكشف السر وراء رشاقتها وظهورها أصغر لسنوات

فى عيد ميلادها.. 4 أعمال وضعت مني زكي بـ مرمي النيران

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ