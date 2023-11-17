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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توافد قيادات حزب الشعب الجمهوري إلى مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر

مؤتمر حملة المرشح
مؤتمر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

توافد عدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري إلى قاعة الأزهر للمؤتمرات للمشاركة في مؤتمر حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 وهو المؤتمر الانتخابي الأول، لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

الرموز الوطنية والقيادات الشعبية

 

وكان علي رأس الحضور النائب محمد صلاح أبو هميلة أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسى حازم عمر والنائب محمد رشيد عضو مجلس الشيوخ، كما حضر عدد كبير من قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.

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