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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحة غزة: استشهاد 50 فلسطينيا منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

ارشيفي
ارشيفي

أعلن الناطق باسم الصحة في غزة استشهاد 50 فلسطينياً، منذ اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة بسبب الحصار وانقطاع الوقود.

فيما أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبو سليمة أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا إلى سقوط شهداء كل دقيقة.


وبين مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفي وجود أي مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".


وذكر ابوسليمة ان ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي سوى مئتي شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة.

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبي علي أن الحضانات التي أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء.

وأتم ابوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التي حفرناها داخل المستشفى.

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