عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو هميلة : اختيار ودعم حازم عمر ليس من فراغ

مؤتمر حملة المرشح
مؤتمر حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

رحب  اللواء محمد صلاح أبو هميلة المنسق العام لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر،  بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء حزب الشعب الجمهورى وجميع من حضر المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024.

وقال “أبو هميلة” فى كلمته خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة، إن اختيار ودعم حزب الشعب الجمهورى للمهندس حازم عمر ليس من فراغ ولكن له عوامل كثيرة أهمها وجود هذا الكم الكبير من الحضور من نواب وأعضاء وصحفيين وباقي الحضور الكرام، لافتا الى أن الفترة المقبلة تسعي الحملة لتحقيق أهدافها المرجوة لهذه الاجتماع ونطالب جميع قيادات الحزب ورجاله من شباب ونواب تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للتواجد فى الشارع المصري وجميع الدوائر الانتخابية ومقرات الحزب لحشد جميع الجميع لتأييد المهندس حازم عمر كرئيس للجمهورية.

 

وأضاف أبو هميلة، أن الحشد مهم جدا خلال الفترة المقبلة ونحن علي ثقة تامة في تحقيق الهدف المرجوة والذى من اجله ترشح المهندس حازم عمر لرئاسة الجمهورية، مشددا على بذل اقصى جهد خلال فترة الدعاية والانتخابات للوصول للهدف.

 

وتابع حديثه قائلا"المحافظات الاساس وباذن الله ربنا هيوفقنا ونحقق اهدافنا بهذا الترشيح ونحن نعد لهذا الترشيح من سنوات لهذا اليوم نتمنى للجميع التوفيق".

انطلق منذ قليل المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

إسرائيل تعلن شرط الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني: قطاع غزة يشهد قتلا جماعيا بروح الانتقام

الاحتلال يقصف مركزا للجيش اللبناني.. تطور خطير في حرب إسرائيل وحزب الله

حملة السيسي الانتخابية تعلن رقم الحساب الرسمي لها محليا ودوليا

هل يغفر الله لي الصلاة الفائتة.. وماذا يفعل من تركها لسنوات طويلة؟

المرشح الرئاسي حازم عمر: برنامجنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية

تجاوز حدود اللياقة والدبلوماسية.. رد قاس من حماس على جوزيب بوريل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تشير لارتفاع نسبة السكر في الدم| تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

نفسي أم عضوي.. جمال شعبان يوضح أخطر أسباب الشعور بالإرهاق والتعب المستمر

بعد طلاقها من هشام ربيع .. رد فعل غير متوقع لـ بوسي

فيديو

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

مش أصول .. أحمد العوضي عن الخلافات بعد الطلاق | فيديو

فنان شهير يعرض الزواج على هنا الزاهد بعد انفصالها

إدعاءات إسرائيلية خطيرة ضد لاعب منتخب مصر للمبارزة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ