أبو هميلة : اختيار ودعم حازم عمر ليس من فراغ

رحب اللواء محمد صلاح أبو هميلة المنسق العام لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء حزب الشعب الجمهورى وجميع من حضر المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024.

وقال “أبو هميلة” فى كلمته خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة، إن اختيار ودعم حزب الشعب الجمهورى للمهندس حازم عمر ليس من فراغ ولكن له عوامل كثيرة أهمها وجود هذا الكم الكبير من الحضور من نواب وأعضاء وصحفيين وباقي الحضور الكرام، لافتا الى أن الفترة المقبلة تسعي الحملة لتحقيق أهدافها المرجوة لهذه الاجتماع ونطالب جميع قيادات الحزب ورجاله من شباب ونواب تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للتواجد فى الشارع المصري وجميع الدوائر الانتخابية ومقرات الحزب لحشد جميع الجميع لتأييد المهندس حازم عمر كرئيس للجمهورية.

وأضاف أبو هميلة، أن الحشد مهم جدا خلال الفترة المقبلة ونحن علي ثقة تامة في تحقيق الهدف المرجوة والذى من اجله ترشح المهندس حازم عمر لرئاسة الجمهورية، مشددا على بذل اقصى جهد خلال فترة الدعاية والانتخابات للوصول للهدف.

وتابع حديثه قائلا"المحافظات الاساس وباذن الله ربنا هيوفقنا ونحقق اهدافنا بهذا الترشيح ونحن نعد لهذا الترشيح من سنوات لهذا اليوم نتمنى للجميع التوفيق".

انطلق منذ قليل المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، ويحضر المؤتمر عدد من قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.