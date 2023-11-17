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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إصلاح المحليات .. حازم عمر يوضح برنامجه الانتخابى لحل مشاكل المواطنين

صدى البلد

قال المرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري،  إننا نعمل علي تقديم خدمات لجميع المواطنين لمساعدتهم على المعيشة التي يرغبون بها لتعديل الأولويات طبقا للرغبات.

وأضاف عمر،  أن برنامجه يتلخص في7 نقاط : 

-ضرورة عمل تنمية محلية شاملة لجميع المحافظات وحل المشاكل المتراكمة.

- إبعاد العشوائيات عن محافظة القاهرة.

-عودة الأمانة العامة للإدارة المحلية التي ذكرها القانون بقرار منفرد.

-الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية التي تعمل تحت رئاسة المحافظ لتحقيق بنية جاهزة للاستثمار

-عدم الانسياق خلف ذرائع الفساد.

ووجود إصلاح للمحليات، ولابد أن تبدأ فورا لاستكمال أكاديمية الإدارة المحلية،
لبدء التنمية الحقيقية للمحافظات وتقديم خدمات افضل للمواطنين، مشيرا أنه على رأسها المجتمعات العمرانية الجديدة، لانه لم يجب علينا استثنائها لان ذلك سوف يسبب خللا دستوريا.

- المواطن المصري يتحمل الكثير بسبب سوء الخدمات المحلية، لذلك يجب علينا اصلاح الادارة المحلية من صحة وتعليم وكافة الخدمات للمساعدة علي تقديم تسهيلات اكبر للمواطنين.

وأضاف أن إصلاح المحليات يحافظ علي البنية التحتية ، من تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع قري ونجوع مصر، حيث إنها سوف تقوم بحل 80% من المشاكل.

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