الاحتلال يقصف مركزا للجيش اللبناني.. تطور خطير في حرب إسرائيل وحزب الله

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، منذ قليل، مركز الجيش اللبناني في سردا، ومنطقة رأس الظهر - غرب بلدة ميس الجبل، بقذيفة مدفعية.

وكان حزب الله اللبناني أعلن - في وقت سابق - استهداف دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية، وأصبناها بشكل مباشر.

كما تم إطلاق عدد من الصواريخ الموجهة من لبنان اتجاه هدف في مستوطنة المنارة.

واستهدفت عناصر حزب الله تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بواسطة محلقتين انقضاضيتين هجوميتين وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة.



كما قصفت قوات الاحتلال مجموعة من القوات الخاصة في جيش الاحتلال الاسرائيلي المتموضعة في حرج المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة.