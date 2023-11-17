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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعمًا لـ السيسي ... مؤتمر جماهيري لـ حماة الوطن في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم حزب حماة الوطن  بمحافظة الدقهلية مؤتمرة جماهيريا كبيرا لتأييد الرئيس  السيسي لفترة رئاسية جديدة وذلك بقرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر.


جاء ذلك بدعم وتوجيه الفريق النائب جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، النائب اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء النائب طارق نصير أمين عام الحزب، الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم.


حضر المؤتمر المهندس أحمد رعب أمين حزب حماة الوطن بالدقهلية والمهندس أحمد عيطه أمين التنظيم و أمين القرموطي أمين المجالس النيابية والمستشار هلال الشيخ رئيس قطاع الجنوب ميت غمر وأجا بالدقهلية و محمد أبو طالب أمين حزب حماة الوطن بمركز ميت غمر و أحمد زهران امين حزب حماة الوطن بمدينة ميت غمر وأحمد الشاذلى أمين تنظيم مركز ميت غمر و مدحت سنبل امين العمل الجماهيرى بالمركز وأيمن شبانه أمين الوحدة الحزبية بسنتماي وأعضاء هيئتى المكتب بالمحافظة والمركز وأمناء الوحدات الحزبية بميت غمر .


وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم ثم وقف الجميع دقيقه حداد علي أرواح شهداء فلسطين فى غزه مقدمين الشكر للقياده السياسية لموقفها الداعم لأهل غزة والقضية الفلسطينية ودخول المعونات عبر قطاع رفح .


وأجمع الحاضرون في كلماتهم عن تأييدهم للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسية جديدة.
 

كما جرى عرض إنجازات  الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع المجالات مثل الطرق والكباري و التعليم ودعم الفئات الأولي بالرعاية ومشروع حياة كريمة وفي مجال الغاز والعشوائيات والبتروكيماويات.
 

 

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي أمين المجالس النيابية الوحدة الحزبية مؤتمر جماهيرى والقضية الفلسطينية مركز ميت غمر

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