المرشح الرئاسي حازم عمر: برنامجي يدعم الأندية بالقرى من خلال الاستثمار في الشباب

قال المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، إن برنامجه الانتخابي يشمل دعم الأندية بالقرى من خلال الاستثمار في الشباب.

وأكد المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، أن الشباب هم الأولوية، ولا نحتاج لتوصية بشأنهم.

وطرح المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، أهم المشكلات التي تواجه المواطنين في 7 من محافظات شرق الدلتا، وتتمثل في الإدارة المحلية والخدمات، مضيفا أن برنامجه الانتخابي كبير للغاية، ولا يمكن الكشف عنه في جميع وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات.

مصر في حاجة إلى إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية

وأوضح "عمر"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية المنعقد في قاعة الأزهر، أنه لا يمكن حل المشكلات التي تواجه المواطنين إلا من خلال إصلاح الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه آن الأوان لعمل إصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية، وأن مصر في حاجة إلى إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية، يلبي طلبات المواطنين.



وواصل المؤتمر استعراض برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر في جميع المحاور “الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، من خلال فيديو عبر شاشة مكبرة.