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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حازم عمر : محافظة سيناء تحتاج إلى صناعات مغذية

حازم عمر المرشح المحتمل
حازم عمر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية

قال المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشحه لانتخابات الرئاسة 2024،  إن محافظة سيناء تحتاج الى صناعات مغذية.

وأضاف عمر أن محافظة سيناء لها ظهير صحراوي وينبغي استغلاله فى الصناعات التي تشمل الانسجة والصناعات الاخرى المغذية لها والمكملة مثل السيارات.

طرح المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، أهم المشكلات التي تواجه المواطنين بـ 7محافظات شرق الدلتا، تتمثل في الإدارة المحلية والخدمات، مضيفاً أن برنامجه الانتخابي كبير للغاية ولا يمكن الكشف عنه في جميع وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات.

 مصر في حاجة إلى إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية


وأوضح "عمر"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية المنعقد بقاعة الأزهر، أن لا يمكن حل مشكلات التي تواجه المواطنين إلا من خلال إصلاح الإدارة المحلية، مشيرا أنه آن الأوان لعمل إصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية، مؤكدا على أن مصر في حاجة إلي إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية، يلبي طلبات المواطنين.

وواصل المؤتمر استعراض برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر بجميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال فيديو عبر شاشة مكبرة.

ويعد هذا المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر وسوف يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات.

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