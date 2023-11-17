المرشح الرئاسى حازم عمر: نستهدف حل مشاكل التأمين الصحي ورفع كفاءة التعليم

قال المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، إن برنامجه الانتخابي يستهدف حل مشكلات التامين الصحي وزيادة غرف العناية المركزة وتاهيل البنية التحتية لمستشفيات الحكومية.

وأضاف “عمر” خلال المؤتمر الانتخابي الأول لحملة ترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، أن البرنامج الانتخابي ايضا يتضمن توفير عمالة مدربة ذات تخصص والقضاء علي عمالة الوفرة لمنع الهجرة غير الشرعية فضلا عن رفع كفاءة التعليم فى مصر.

وطرح المهندس حازم عمر المرشح الرئاسي، أهم المشكلات التي تواجه المواطنين في 7 من محافظات شرق الدلتا، وتتمثل في الإدارة المحلية والخدمات، مضيفا أن برنامجه الانتخابي كبير للغاية، ولا يمكن الكشف عنه في جميع وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات.

مصر في حاجة إلى إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية

وأوضح "عمر"، خلال كلمته بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية المنعقد في قاعة الأزهر، أنه لا يمكن حل المشكلات التي تواجه المواطنين إلا من خلال إصلاح الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه آن الأوان لعمل إصلاح شامل وعاجل للإدارة المحلية، وأن مصر في حاجة إلى إصدار تشريع جديد للإدارة المحلية، يلبي طلبات المواطنين.



وواصل المؤتمر استعراض برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر في جميع المحاور “الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”، من خلال فيديو عبر شاشة مكبرة.



ويعد هذا المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر، والذي يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.



وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.