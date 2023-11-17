الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء في حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بكتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران، وذلك رداً على سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

ووفقا للأسوشيتد برس، من بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الشؤون الخارجية وعضو مجلس إدارتها وقائدها العسكري والمتحدث الإعلامي. وتهدف العقوبات، التي تشمل منع الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية، إلى منع الأفراد والكيانات التابعة لها من القيام بأعمال تجارية مع الأمريكيين.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة، تستمر هجمات الطائرات بدون طيار في استهداف المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق. وفي يوم الجمعة، أكد مسؤولو دفاع أمريكيون ثلاث هجمات إضافية، مما رفع إجمالي عدد الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا إلى 60 على الأقل. وبينما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في بعض الحالات، إلا أن تقييمات الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية كانت جارية.

سلط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الضوء على انتماء كتائب حزب الله إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، مشددًا على دعم الميليشيا من إيران. وكانت وزارة الخارجية قد صنفت في السابق كتائب حزب الله منظمة إرهابية.

أكد بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وقال: "نحن ثابتون في جهودنا لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

يأتي فرض العقوبات على خلفية تهديدات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق باستهداف المنشآت الأمريكية بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل.