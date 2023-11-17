انفراجة في الأزمة.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن أسعار السكر

أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أسبابا وراء ارتفاعات أسعار السكر الحر في الأسواق المحلية، مضيفا أن التموين يغطي ٦٠% من احيتاجات الأفراد.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، أن أسعار السكر ارتفعت عالميا أكثر من ١٠٠% ، مشيرا إلى أن خلال ٣ أيام على الأكثر سيحدث انفراجة في أزمة السكر.

وأشار الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن سعر طن السكر ارتفع عالميا من ٣٥٠ دولار الى ٧٨٠ دولار، متابعا أن الدول تعمل على هذا الملف بقوة وسرعة لضبط الأسعار في السكر الحر.